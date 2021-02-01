افتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في 2022

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي.

واطلع الوزيران وريس قناة السويس، على الموقف التنفيذي للمشروع الذي تبلغ مساحته نصف مليون متر مربع وبلغت نسبة تنفيذه حتى الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلى 49%، كما تمّ متابعة أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي ينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام.

وزيرا النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس يتفقدون موقع تنفيذ المحطة متعددة الأغراض

وأكّد وزير النقل، ضرورة العمل على مدار الساعة وأن يتمّ تنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتمّ معظم الصادرات والواردات من خلاله، مُشيراً إلى أنَّ هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، لافتًا إلى أنَّه من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.

بعدها توجه وزيرا النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس، لتفقد موقع مشروع انشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه حيث استعرض مدير المشروع التقدم في معدلات التنفيذ والتي بلغت حتى الآن 72%، لافتًا إلى أنَّ الرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة و يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح وأن حجم التداول المتوقع بها سيصل الى 5 ملايين طن/ سنة.

الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات نهاية 2021.. استقبال السفن الكبيرة في الربع الأول من 2022

بعد ذلك انعقدت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والتي ترأس اجتماعها وزير النقل، وبحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء الجهات المساهمة بالشركة.

وشهد الاجتماع، استعراض الإجراءات التنفيذية لاختيار المشغل العالمي للمحطة والتي نجحت شركة «CMA CGM» الفرنسية في الفوز بها لتشغيل المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 – 62 بميناء الإسكندرية كمشغـل ذو خبرة عالمية في هذا المجـال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المعايير التي على أساسها تمّ تقييم العروض المتقدمة لتشغيل المحطة من بين مشغلين عالميين ذوى سمعة وترتيب عالمي وكذا الإجراءات التي نفذتها اللجان المشكلة لهذا الغرض من أجل اختيار أفضلهم كما تمّ عرض الإجراءات والخطوات المستقبلية التي سوف تتخذها الشركة لتنفيذ العقد مع الشركة الفرنسية خلال الفترة المقبلة خاصة أن شركة «CMA CGM» تعتبر هي رابع خط ملاحي عالمي، والذي يمتلك أسطول من السفن التجارية التي تبلغ عددها 502 سفينة وتدير 45 محطة عالمياً ويبلغ حجم التداول السنوي لها 26.1 مليون حاوية سنوياً.

وأكّد وزير النقل، خلال الاجتماع، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية «CMA CGM»، وعدد من مسؤولي الشركة بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية، ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية.

ولفت إلى أنَّ الشركة الفرنسية أبدت رغبتها خلال لقاء رئيس الجمهورية استعدادها لإقامة شراكة استراتيجية بينها وبين وزارة النقل المصرية للتوسع في نطاق العمل ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات أخرى في موانئ مصر على ساحل البحر الأحمر إلى جانب المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتأمل في أن تكون مصر هي محور ومركز رئيسي لوجيستي للتبادل التجاري بين أوروبا وأفريقيا.

كما طالب وزير النقل، أعضاء الجمعية العامة لدراسة إمكانية مشاركة الشركة، بناءاً على النظام الأساسي لإدارة محطات أخرى في الموانئ المصرية بخلاف المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.