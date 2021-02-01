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حملات مكبرة للتصدي للبناء المخالف والإ شغالات في القليوبية

كتب:

حسن صالح
03:44 م | الإثنين 01 فبراير 2021
جانب من حملات غرب شبرا

جانب من حملات غرب شبرا

شنّت الأجهزة التنفيذية في القليوبية حملات للتصدي للمباني المخالفة بمختلفمراكز المحافظة، حيث قاد اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص حملة ضد البناء المخالف بالمدنية أسفرت عن التصدي لبعض حالات البناء المخالف وتم التحفظ على مواد البناء، وفك الأخشاب المستخدمة في البناء  وإيقاف الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

وفي طوخ، أزالت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ببندر طوخ حيث قام أحد المواطنين بالتعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية مساءً إلا أن الأجهزة التنفيذية كانت له بالمرصاد وتمت الإزالة الفورية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي كفر شكر، قاد اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة، حملة لتنفيذ قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بقرية أسنيت حيث تمت الإزالة في مهدها بناء علي إخطارا مديرية الزراعة وفي حضور قوات الشرطة ومندوب الزراعة.

وقال رئيس المدينة إن حملات المرور على الوحدات المحلية والمدينة  مستمرة لرصد أي تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والري ونهر النيل لإزالتها فورا طبقا للقانون وفرض هيبة الدولة.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة برئاسة اللواء سامي علام، رئيس الحي، حملة لرفع الإشغالات استهدفت كباري المشاه بميدان المؤسسه لرفع الباعه الجائلين الذين يحتلون الكباري مما يعوق حركة سير المواطنين، ولاقت الحملة حالة من الرضا بين المواطنين، وقاد الحملة المهندس إيهاب مهدي والدكتور مجدى البكرى نائبا رئيس الحى اللذان أكدا أن الحملة لم يشهدها الحي من قبل لرفع الباعة من على كباري المشاه بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت عن تحرير 35 محضرا إشغال وإزالة 30 عشة من فوق الكباري و150 وصلة كهرباء غير قانونية و150 فرشا متنوعا وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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