القليوبية تستقبل 221616 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المراكز التكنولوجية تلقت اليوم 5 طلبات تصالح فقط، موضحًا أن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم بعد الإعلان عن مد مدة تلقي الطلبات وفق مجلس الوزراء إلي نهاية مارس 2021، بلغ 221616 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و243 مليونا و560 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

يذكر أن القليوبية كانت أقرت عددًا من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المتقدمين للتصالح والتحفيض نشرت بالجريدة الرسمية استجابة لمطالب المواطنين منها التخفيض لكافة المدن والأحياء، بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها والتخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيهًا للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات، في حالة سداد كامل القيمة.

حصر المناطق والكتل السكنية

كما شكلت المحافظة لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية، مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.