موقوفة لمدة عامين.. التفاصيل الكاملة لضريبة الأطيان الزراعية

أوضحت مصلحة الضرائب العقارية أنّ ضريبة الأطيان الزراعية التي يسددها الفلاحين، جرى مد وقف قانون العمل بها لمدة عامين بتوجيهات من القيادة السياسية؛ للتسهيل عليهم مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتنقسم الضرائب إلى 3 أنواع، وهي الضريبة على العقارات، ويتم التحصيل من ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها بالطريق الودي أو عن الطريق الجبري وهو الحجز الإداري تنفيذا لأحكام القانون 56 لسنة 1954، وضريبة الأطيان الزراعية، والضريبة على الملاهي.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة لضريبة الأطيان الزراعية، وقيمتها، مجالات ونطاق فرض ضريبة الأطيان الزراعية، ووعاء ضريبة الأطيان الزراعية، وأسلوب تقديره، وفقا لأحكام قانون الضريبة العقارية.

تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية

ـ مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا.

ـ تحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة.

ـ تحصل الضريبة العقارية، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.

وعاء ضريبة الأطيان الزراعية وأسلوب تقديره

يعرف وعاء ضريبة الأطيان، بأنّه القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، والمقدرة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.

مجال ونطاق فرض ضريبة الأطيان الزراعية

أشارت مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنّ ضريبة الأطيان الزراعية تفرض وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي.

مجلس النواب يطالب بوقف ضريبة الأطيان الزراعية نهائياً

يذكر أنّ وكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين، طالب وزير المالية اليوم، خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، برفع ضريبة الأطيان وإلغائها، لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين، معقبا على بيان وزير المالية، بأنّ الرئيس لديه رسالة واضحة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، كما أشار خلال حديثه إلى أنّ أرقام الموازنة حقيقية وجادة لكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري.