محافظ أسوان: مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجي

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخصيص مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى على مستوى المحافظة في الآداء وسرعة إنهاء المعاملات الجماهيرية للمواطنين، ومعاقبة أسوأ مركزين بتوقيع الجزاءات الرادعة على العاملين فيها، تنفيذاً لمبدأ الثواب والعقاب، مؤكداً أن المقصرين ليس لهم مكاناً ضمن منظومة العمل في هذه المراكز وسيتم محاسبة المسئولين عنها حال وجود أخطاء أو تقاعس من الذين لا يقدرون الوقت ولا يعملون على إنهاء مطالب ومصالح المواطن البسيط.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان، اليوم، مع رؤساء المراكز والمدن والمسئولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع أنحاء المحافظة في إطار المراجعة الدؤوبة من المحافظة لمستوى الأداء داخلها.

وشدد اللواء أشرف عطية على إلغاء جميع الإجازات الإستثنائية الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا في ظل حاجة العمل الملحة لعدم تعطيل آلية تقديم الخدمات المختلفة وإنهاء المعاملات المتأخرة في المدة القانونية المحددة لها، موجهاً إلى المتابعة الدقيقة والميدانية من خلال المسئولين عن هذه المنظومة للوقوف على أهم المشاكل والتحديات وأوجه القصور لمعالجتها أولا بأول والقضاء على أي مبررات للفشل داخل المراكز التي تم توفير كافة الإمكانيات لها

على جانب آخر أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مواصلة الدعم والمساندة للإسراع بتنفيذ المشروع السويسرى لدعم مياه الشرب بمناطق «خور عواضه والخطارية والأمبركاب»، شرق مدينة أسوان بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى والذى إستفاد منه حوالى 100 ألف مواطن ويتوافق مع خطة المحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق برفع كفاءة البنية التحتية، بجانب تكثيف الخدمات البيئية والثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث سيارات السرفيس في الفترة القادمة.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بمديرة المشروع مديحة عفيفي ومنسق المشروع المهندس أشرف صبرى ، وأيضاً المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشاد عطية بالعلاقات البناءة والمثمرة مع دولة سويسرا الصديقة لإستكمال المشروعات التنموية الجارى تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة وخاصة هذا المشروع الحيوى الذى تصل تكلفته إلى 140 مليون جنيه لمكون توفير مياه الشرب بكميات كافية ، بالإضافة إلى مكون الدعم الفني والحوكمة للشركة ، فضلاً عن مكون توعية السكان بقضايا النظافة العامة والمياه والبيئة ، لافتاً إلى أن المشروع السويسرى يأتى إستكمالاً للجهود الحكومية فى إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً لمحطات المعالجة والرفع وخطوط الطرد.

ومن جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل بأن المشروع يشمل إنشاء محطة رفع تكفى إحتياجات أهالى هذه المناطق من المياه حتى عام 2052 ، بجانب خزان أرضى بسعة 5 ألاف متر مربع وأيضاً شبكات رئيسية بطول 5 كم وخطوط فرعية بأطوال 36 كم ، مشيراً إلى أنه جارى التنسيق لتنفيذ مشروع توسعات لمحطة الصرف الصحى بالناصرية من خلال إنشاء محطة رفع جديدة وخط إنحدار 1100 مللى بطول 1200 متر وخط طرد 800 مللى بطول 2500 متر لإستيعاب الزيادة المتوقعة لتدفقات الصرف بعد تنفيذ مشروع دعم المياه وبالتالي الحد من حدوث أي طفح أوتسرب للمنازل المجاورة للمحطة .