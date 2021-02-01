محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 181 قرية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اصطفاف عدد 210 من المعدات والمركبات المشاركة في تطوير 181 قرية بـ 7 مراكز مختلفة بسوهاج، ضمن المشروع القومي والمبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية .

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية، اليوم، العميد إبراهيم محمود ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ سوهاج خلال تفقده الاصطفاف على ضرورة الجاهزية التامة للمعدات، لافتا إلى أهمية تفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم أثناء تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية التي تعتبر فرصة تاريخية غير مسبوقة، لتطوير القرى بكافة محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة سوهاج.

وشدد الفقي على عدم التهاون أو التقصير، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق، وتعاون كافة الجهات المعنية، لانتهاز الفرصة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، لصالح أهالي وأبناء سوهاج.

وكان محافظ سوهاج، ترأس اجتماعا موسعا لمناقشة المخطط التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 181 قرية بسبع مراكز بسوهاج، ضمن المشروع القومي لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية المبادرة الرئاسية، لافتا إلى أن ما يحدث في المحافظة استثناء ويتطلب إجراءات استثنائية، قائلا " نحن أمام مسئولية تاريخية وطفرة كبيرة لتغيير الوضع إلى أعلى مستوى داخل المحافظة، وأن هذا المشروع القومي يعد أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة "، لافتا إلى ضرورة التواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان القرى المستهدفة، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المبادرة لصالح المواطن السوهاجي.