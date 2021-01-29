محافظ سوهاج: أنفقنا أكثر من 20 مليار جنيه حتى الآن لتطوير المراكز

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بداية من عام 2019 ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إذ تشمل عمليات التطوير رفع كفاءة المنازل وتطوير البنية التحتية بشكل كامل والقرى كلها وتركيب وصلات مياه بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب والوحدات البيطرية والصحية وتحسين خدمات الكهرباء المقدمة إلى المواطنين ورصف الطرق، إذ جرى انفاق أكثر من 20 مليار جنيه لتطوير مراكز المحافظة حتى الآن.

عمليات التطوير تسير بالتوازي

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «بدأنا عمليات التطوير في عام 2019 بالتوازي، ولا نعمل بالتوالي، فإننا نرفع الوحدات في نفس الوقت، وذلك إذا ما لم تتطلب بعض الأعمال ترتيبًا معينًا، عدا ذلك فإننا نعمل في كل المجالات، وانتهينا من كل أعمال المرحلة الأولى، كما بدأنا المرحلة الثانية التي تشمل 68 قرية على مستوى 10 وحدات محلية».

نستهدف تحقيق التنمية الشاملة بمراكز المحافظة

وتابع محافظ سوهاج، أن المبادرة الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في كل المراكز تشمل 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، مردفًا: «أنفقنا أكثر من 20 مليار جنيه في محافظة سوهاج وذلك لتحقيق التنمية الشاملة في المراكز حتى الآن، حتى تكون المثل لأي مركز في مصر، ونتعامل مع أي احتياجات والرئيس وجه بألا تتوقف الأعمال بسبب المبالغ المرصودة، ونعمل على تطوير المرافق والبنية الأساسية مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء وتوصيل الغاز للمنازل والوحدات الصحية والأبنية التعليمية».