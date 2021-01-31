محافظ سوهاج يتفقد مصابي حادث انقلاب «ميكروباص» بترعة

انتقل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مساء اليوم، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتفقد حالة مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند مدخل مركز المراغة بقرية الشيخ يوسف، والاطمئنان على حالتهم الصحية، بحضور الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي.

واطمأن المحافظ على المصابين والخدمات الطبية المقدمة، موجها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى، مقدما خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

كان طريق سوهاج أسيوط الزراعي عند مدخل مركز المراغة، بقرية الشيخ يوسف، قد شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفى المراغة المركزي والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج، وكلف محافظ سوهاج رئيس مركز ومدينة المراغه فور وقوع الحادث بالتوجه لموقع الحادث واتخاذ الإجراءات العاجلة لنقل الضحايا والمصابين.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يُفيد بورود بلاغ بإنقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز المراغة، حيث انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص بكامل ركابه، داخل الترعة المجاورة للطريق، ونتج عن الواقعة مصرع كل من علاء علي عبد الجابر 20 سنة، حسن محمد يوسف سليمان، 45 عاما، صابر خلف فرغلي جاب الله، 64 سنة، داليا محمد أحمد عثمان، 25 سنة، شيماء محمد أحمد، 22 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

وأصيب 12 آخرين من ركاب السيارة بجروح وكسور وكدمات متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.