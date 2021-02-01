محافظ بني سويف يشهد الاحتفال بأول موسم لحصاد «بطاطس التصنيع»

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفال بأول موسم حصاد بطاطس التصنيع، اليوم، ضمن مشروع «عايشين بخيرها»، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين التضامن وهيئة كير الدولية والزراعة، ويستهدف التمكين الاقتصادي للمزارعين بالقرى وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع المستوى الاقتصادي والقضاء على معدلات سوء التغذية وتوفير فرص التوعية والتدريب والعمل من أجل حياة كريمة.

حضر الافتتاح الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، و نهى محمد مدير التعاون الدولي بالمحافظة، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة ببا.

وتفقد المحافظ الحقول الإرشادية على مساحة 3 أفدنة بقرية الشريف، بينها 48 قيراطا يتم ريهما بنظام التنقيط، والتي تولت الهيئة تكلفة إنشاء شبكات الري وتوفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات والمغذيات، بجانب فدان ثالث يتم ريه بالطرق التقليدية من خلال الغمر، ويتم استخدام أحدث أساليب الزراعة والري التي تم تطبيقها بالحقول التي تتوافر بها أجهزة لقياس نسبة الرطوبة في التربة لتنظيم عملية الري.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن المشروع الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تزيد عن 200 فدان موزعة بقرى «الشريف، بني قاسم، الإمام، قمبش»، ويستهدف 215 مزارعا بينهم 44 سيدة و171 رجلا، حيث تم تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال التدريب بالتعاون مع الهيئة ومحطة بحوث سدس الزراعية، وتنظيم زيارات ميدانية للمزارعين لمتابعتهم بداية من زراعة العروة الحالية التي بدأت في أول أكتوبر الماضي ويتم حصادها اليوم.

من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بهذا المشروع، الذي يستهدف تطوير قدرات المزارعين لتحسين التغذية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطبيق نهج متكامل للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة وعلى رأسها توفير الأدوات والإمدادات والتمويل والتدريب والإرشاد الزراعي، مشيرا الى أن أهم ما يميز المبادرة بأنها زراعة حديثة بإنتاجية أعلى تصل إلى 40% وجودة أعلى مع توفير 30% من مياه الري وحوالى 60 % من الأسمدة مع استفادة المزارعين عن طريق التجربة وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، وذلك يخلص مفهوم التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن التنمية الزراعية هي إحدى القطاعات التي تتضمنها الإستراتيجية التنموية العامة للمحافظة والتي تتضمن دعم كل الجهود في هذا المجال، حاليا توجد خطوات عملية نتجت عن إستراتيجية تنمية قطاع الزراعة، منوها إلى خطوات عملية في مجال زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية مع موافقة الحكومة على إنشاء مدينة نباتات طبية وعطرية، نستهدف منها تحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة من خلال التصنيع المتقدم.

كما أشار محافظ بنى سويف إلى مشروعات قادمة في مجال المناطق اللوجستية وميناء جاف للتكامل مع جهود التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي، خاصة وأن بنى سويف أصبحت واعدة بعد توجيه كم كبير من المشروعات القومية في مجال البنية التحتية خلال ال 6 سنوات الماضية، مؤكدا على أن بنى سويف صناعية وزراعية وواعدة في قطاعات أخرى اقتصادية.