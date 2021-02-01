استئصال ورم من مخ مريضة أثناء استيقاظها بطب بني سويف

نجح فريق أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية، في إجراء جراحة ناجحة لاستئصال ورم بالمخ يؤثر على مركز الحركة، داخل المستشفى الجامعي، لمريضة عمرها 35 عاما، باستخدام تقنية استئصال الورم أثناء استيقاظ المريضة طول فترة العملية، لضمان المتابعة اللحظية لحركة أطراف المريضة أثناء إجراء الجراحة وعدم حدوث اي ضعف بها.

وقال الدكتور محمود رمضان مدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب: «استقبل المستشفى مريضة في منتصف الثلاثينات من عمرها، مصابة بورم على المخ يؤثر على مركز الحركة، وعليه قررنا كفريق طبي بقيادة الدكتور أسامة عبد الوهاب رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، إجراء الجراحة لها، باستخدام تقنية استيقاظ المريض طول فترة الجراحة، بطريقة معينة من التخدير الموضعي إذا جاز التعبير، وذلك لضمان عدم حدوث ثقل أو ضعف في الأطراف الأربع للمريضة أثناء او بعد العملية، من خلال المتابعة اللحظية مع المريضة من ناحية حركة الأطراف أثناء إجراء الجراحة».

وتابع: «المريضة كانت تحت تأثير المخدر فعليا لكنها كانت في حالة استيقاظ، بداية من فتحة الجلد والجمجمة وأغشية المخ واستئصال الورم وغلق الطبقات بالتدريج، حتى خرجت بسلام من الجراحة ونُقلت إلى الرعاية المركزة في كامل الوعي، كذلك سلامة حركة الأطراف الأربع ودون ادنى مشكلة، وتحسنت حالتها تماما وخرجت من الرعاية المركزة وبصحة جيدة».

وأضاف: «الميزة في تقنية إجراء الجراحة أثناء استيقاظ المريض وبخاصة في تلك الجراحة، هي ضمان اختبار الأطراف الأربعة طول فترة الجراحة، وسؤال المريض عن حركة أطرافه، ومطالبته برفع يده أو قدمه أثناء الجراحة واستئصال الورم، لضمان عدم ضعف حركة أي من الاطراف الأربعة أو الأصابع، ومعالجة اي قصور قد يحدث».

شارك في إجراء الجراحة الدكتور أسامة عبد الوهاب، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمود رمضان مدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب، الدكتور أحمد ربيع مدرس التخدير والرعاية المركزة، والدكتور جورج زكي مدرس مساعد التخدير والرعاية المركزة، ونواب قسمي جراحة المخ والأعصاب والتخدير والرعاية المركزة.