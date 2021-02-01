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مصرع شخصين في حادث مروري بصحراوي بني سويف الشرقي

تصادم سيارة نقل محملة بالرخام بـ «موتوسيكل»

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عمرو رجب
06:49 ص | الإثنين 01 فبراير 2021
المستشفى الجامعي ببني سويف

المستشفى الجامعي ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء الأحد، إثر تصادم سيارة نقل محملة بالرخام بدراجة نارية «موتوسيكل»، بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق بياض العرب بـ٤ كيلو متر إتجاه القاهرة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بالرخام بدراجة بخارية، بالطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه وفاة شخصين، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى طوارئ.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة كل من: الأمير فتحي خليل طه، 42 سنة، ومصطفي تهامي أحمد، 27 سنة، يقيمان بمحافظة الأقصر، وتم نقل الجثتين وإيداعهما مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وقامت إدارة المرور بالتعاون والتنسيق مع قوة تأمين الطرق برفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي.

الحادث لم يكن الأول في محافظة بني سويف، حيث اصيب 17 شخصا، في حادثي سير بطرق بني سويف الزراعية، الحادث الأول إثر إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى قرب مدخل مدينة ناصر وأسفر عن إصابة 7 اشخاص، والحادث الثاني أسفر عن إصابة 10 أشخاص إثر إنقلاب سيارة ربع نقل قرب قرية سدس بالطريق الزراعي بني سويف ببا.

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