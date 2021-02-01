هنيدي يحتفل بعيد ميلاده بطريقة كوميدية: هديكم نصايح لإتمام عامي الـ30

احتفل الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعيد ميلاده الـ 56، وجاء احتفاله على طريقته الكوميدية التي ينفرد بها.

نصائح بمناسبة إتمامي لعامي الثلاثين

وكتب «هنيدي»: «النهاردة عيد ميلادي واليوم تقديرا ليكم هبتدي اديكم نصايح منقولة من حسابات تويتر مجهولة بمناسبة إتمامي لعامي الثلاثين النصحية الأولى، نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك سوي أشياء تحبها نفسك جدد أحلامك المركونة أو الي تحطمت ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شي يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا- منقول من حساب اندومي».

وتابع، «نصائح الثلاثين بمناسبة عيد ميلادي‏ بعد الثلاثين استخدمي الزيوت لبشرتك، فالبشرة مع العمر تميل إلى الجفاف وتنقصها الرطوبة».

هنيدي يستعد لطرح فيلمه الجديد «الأنس والنمس»

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، يستعد لطرح فيلمه الجديد «الأنس والنمس»، المقرر عرضه في دور العرض الفتره القادمة، والفيلم من بطولته ويشاركه فيه الفنانة منة شلبي، صابرين، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.

وقد تم تأجيل تصوير الفيلم عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا في الجائحة الأولى وتم غلق ستوديوهات التصوير ليعود عقب فتحها، ليكثف المخرج تصوير مشاهده وسط إجراءات احترازية.

وتم تصوير فيلم «الأنس والنمس» في ستوديو شريف عرفة، وسط ديكورات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، رغم أن أحداثه تدور في الوقت الحالي، ولكن توجد مشاهد بطريقة الفلاش باك تعود إلى الخمسينيات، وجمعت المشاهد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبدالجليل خلال أحداث الفيلم.

وكان ولد الفنان محمد هنيدي بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة، وحصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991، ليبدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما وكان من أولها في فيلم إسكندرية ليه مع المخرج العالمي يوسف شاهين، كما حقق شهرة كبيرة بعد مشاركته في فيلم إسماعيلية رايح جاي، وصعيدي في الجامعة الأمريكية.