تصدير لـ6 دول.. تعرف على إنتاج مصر السمكي

حققت مصر طفرة في الإنتاج السمكي بعد افتتاح عدد من المشروعات الخاصة بالإنتاج السمكي من بينها مشروع الفيروز بشرق بورسعيد وبركة غليون، وارتفع الإنتاج إلى أكثر من مليون طن من الأسماك تنتج المياه العذبة منها 80% والباقي من المصايد البحرية.

وأوضح تقرير لهيئة الثروة السمكية أن مصر تستهلك 2 مليون طن سنويا ونستورد من الخارج ما يقارب من 500 ألف طن سمك، موضحاً أنه خلال 5 سنوات ستتمكن مصر من سد الفجوة بين المنتج والمستهلك، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات الاستزراع السمكي.

وأوضح التقرير أن مصر تصدر بعض أنواع الأسماك الزائدة عن الحاجة إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال وإنجلترا، بالإضافة إلى الأردن، خاصة بعد اعتماد 18 منشأة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، و10 آخرين للدول العربية، بالإضافة إلى 8 منشآت لتصدير الاستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا وبعض من دول أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك إمكانيات لا حصر لها في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بأن تصبح أفضل دولة لتصدير الأسماك بمختلف أنواعه، وأن مصر تعد في الصدارة العالمية من حيث الإنتاج السمكي، فضلاً عن أن لديها اكتفاء ذاتي في العديد من الأنواع وتعد الأولى أفريقيا في إنتاج الأسماك من المياه العذبة عن طريق الاستزراع السمكي والسادسة عالمياً في مجال الاستزراع السمكي والأولى فى إنتاج العائلة البورية.

كما حصلت هيئة الثروة السمكية على الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة وشهادة الأيزو وهو ما ساهم في زيادة عدد الأسواق وحجم المبيعات وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى مختلف دول العالم، وتعزيز فعالية العمليات بالهيئة وكفاءة الأعمال التجارية، وتطوير أداء الهيئة وزيادة قدرتها فى ضبط معايير الجودة طول فترة تقديم خدماتها، ورفع قدرة الهيئة فى التعرف على المخاطر المحيطة بها وطرق التحكم بهذه المخاطر والتقليل من آثارها، وضع أهداف واستراتيجية للهيئة مما يضعها على بداية التنمية المستدامة.