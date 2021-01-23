لميس: «الفيروز» مشروع جبار.. والدولة هتصرف نصف تريليون لتطوير القرى

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدولة المصرية ستنفق نصف تريليون جنيه على تطوير القرى المصرية خلال 3 سنوات، من أجل تحسين جودة حياة المصريين الذين يعيشون في القرى: «مينفعش واحد عايش وسلك كهرباء فوق بيته ممكن يعمله حريقة، دلوقتي كل الكهرباء هتبقى أرضي، ومفيش مواطن هيعيش في أرض مش ممهدة ولا عدم وجود صرف صحي».

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «كل المجالات مفتوحة وربنا يكون في عون الدولة والحكومة لأننا بنتكلم في تريليونات من الأموال».

وتابعت، أن بحيرة المنزلة التي تركت للإهمال والعشوائيات والتلوث والجريمة لسنوات طويلة، فقد جرى تنظيفها وتكريكها بعمل أقل ما يقال عليه إنه جبار، لأن هذه «الكراكات» تخلصت من متر ونصف من أرض البحيرة التي كانت ملوثة: «كل ده اتشال عشان البحيرة تتنفس ويبقى فيه سمك عايش، ورجعت المنزلة تاني واحدة من أهم بحيرات مصر».

وواصلت: «مزرعة الفيروز ببورسعيد مشروع جبار، لأنها تحتوي على مضخات ومواسير وصرف صحي وكهرباء، ويشغل عددًا كبيرًا من المواطنين، وهدف الرئيس توفير الثروة السمكية للمصريين بأسعار معقولة».

وأردفت، أن أهم ما في المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أن كلها مرتبطة بحياة البشر بشكل مباشر، كما أنها تحرك الاقتصاد، إذ طالب الريس عبدالفتاح السيسي بتشغيل صغار الشركات وصغار الموردين في مختلف المشروعات: «الرئيس قال مش لاقين عمال، وطالب رجال الأعمال بزيادة استثماراتهم لأن الدولة المصرية في حاجة إلى طلمبات وطلب منهم أن يساعدوه في السعر أيضًا، وبالرغم من أزمة كورونا والركود الذي يعيشه العالم فإن الدولة المصرية تتحرك، وهذا دور الدولة أن تجر القاطرة وتحرك الاقتصاد في أوقات الأزمات والصعاب والركود».

ولفتت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق أيضًا إلى السكك الحديدية وأكد أنه لن تكون هناك عربة بنهاية هذا العام قديمة على خط السكك الحديدية، كما أعلن أن القطار من 6 أكتوبر حتى أسوان سيقطع المسافة في 4 ساعات فقط وهذا يعبر عن تغير كامل في حياة المصريين.