الاحتلال يواصل انتهاكاته.. و«حزب الله» يعلن إسقاط «درون» إسرائيلية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل في الأجواء اللبنانية، منتهكة سيادة لبنان على اجوائه والقرارت الاممية ذات الصلة.

وأمس الاثنين، سقطت طائرة بدون طيار «درون» تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، داخل الأراضي اللبنانية، فيما اعلن «حزب الله» اللبناني، مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الإسرائيلية. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن الطائرة سقطت خلال نشاط عملياتي على حدود لبنان، مشيرا إلى أنه لا خشية من تسرب للمعلومات جراء سقوط الطائرة على الحدود اللبنانية.

من جانبه، أعلن «حزب الله»، إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال، في خراج بلدة «بليدا» جنوب لبنان، والسيطرة عليها، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وكان «حزب الله» توعد في وقت سابق، باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، بعدما اتهم إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في 25 أغسطس 2019، في «الضاحية الجنوبية»، معقله في العاصمة اللبنانية «بيروت».

وأعلن الحزب في 23 أغسطس 2020 إسقاط طائرة مسيرة قرب بلدة «عيتا الشعب» في جنوبي لبنان، كما أعلن الحزب عن إسقاط طائرة مماثلة في 9 سبتمبر 2019، بعد أسبوع من تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية في ذلك الوقت، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

إصابة عدة فلسطينيين بالاختناق جراء مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب «جنين»

وفي سياق آخر، وفي ظل الاعتداءات اليومية التي يمرسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصيب عدة فلسطينيين بحالات اختناق، جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب «جنين» في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن قوات الاحتلال استولت على صهريج مياه من أحد المنازل الفلسطينية، فيما اقتحمت قوات الإحتلال «بلدة اليامون» شمال غربي جنين وداهمت منزل فلسطيني، وعبثت بمحتوياته.

وأصيب فلسطينيين اثنيين، من بلدتي «عرابة» و«عانين»، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجدهما قرب جدار التوسع العنصري، بمحاذاة بلدة «برطعة» جنوب غربي جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت، طفلين من بلدة الطور شرق البلدة القديمة من القدس المحتلة. ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي سعير وحلحول.وشرع الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، بحملة هدم لمنشآت زراعية في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وحطم مستوطنون، بحماية من قوات الاحتلال، 15 سيارة وزجاج نوافذ 3 بيوت في بلدة كفل حارس شمال محافظة «سلفيت» شمال القدس المحتلة.

من جانبها، قالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، في تقرير، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، إن 4 فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 71 آخرين، فيما اعتقل 255 فلسطينيا بينهم 3 فلسطينيات خلال شهر يناير الماضي.

الاحتلال صادق على بناء نحو 2600 وحدة استيطانية في الضفة المحتلة في يناير الماضي

وصادقت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي، على بناء نحو 2600 وحدة استيطانية في 7 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، كما استولى الاحتلال على 1008 دونمات.

وأضافت «وفا»، ان قوات الاحتلال هدمت 22 منزلا و36 منشأة زراعية، واقتلعت ودمرت أكثر من 14 ألف شجرة، فيما قام المستوطنون بتنفيذ أكثر من 82 اعتداء بحق مزارعين ورعاة أغنام ومنازل وسيارات على الطرقات الرئيسية، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها، أوضحت شبكة «القسطل» المتخصصة بشؤون القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال يناير الماضي نحو 160 فلسطينيًا من القدس المحتلة وضواحيها، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس، ان الاحتلال واصل سياةه اغلاق القدس المحتلة، وتقييد اعداد المصلين المسلمين بالمسجد الاقصى المبارك.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، في تقرير، تقرير شهري، أن اقتحامات المسجد من قبل المستوطنين المتطرفين، بلغ 22 اقتحاما، كما منعت سلطات الاحتلا رفع الآذان في «المسجد الابراهيمي الشريف» بالخليل 50 وقتا، فيما هدمت وجرفت قوات الاحتلال، مسجد «أم قصة» بمسافر يطا جنوب الخليل، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «بترا».

وفي سياق ملف الأسرى في سجون الاحتلال، قالت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، أمس الاثنين، إن سلطات الاحتلال ستنقل 28 أسيراً من قسم 8، وهو القسم الذي تم تخصيصه للحجر الصحي الاحترازي داخل معتقل «ريمون»، إلى الأقسام والغرف العامة.

سياسيا، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، واعتبرتها جرائم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة، ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017

وقال اشتية، إنه أجرى اتصالا مع إدارة بايدن، ممثلة بمسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت في الانتخابات إلى تحديث بياناتهم، والتسجيل لغير المسجلين، مشيرا إلى أن الحكومة وبتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس«أبو مازن»، بدأت بمعالجة عدة ملفات متعلقة بغزة، ومنها التقاعد المالي، والخصومات على الرواتب.

وكان «أبو مازن»، أصدر في 15 يناير الجاري، قرارًا رئاسيًا، بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، على أن تجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو المقبل، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو المقبل، وسيجري استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل.

ونظّم عشرات الأسرى المقطوعة رواتبهم والمحررين في غزة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم التي قطعتها السلطة الفلسطينية في يناير 2019.

«الرجوب»: أثق في التزام المصريين في إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني

من جانبه، أعرب القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، عن ثقته بنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر، مؤكدا أنه ليس هناك أي بديل عن المصالحة الوطنية.

وشدد الرجوب في حديث خاص لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، أنه يثق في التزام المصريين وأن الجهات التي ستستضيف الحوار تعمل على انجاحه.

ووصل وفد قيادي من حركة «الجهاد» برئاسة النخالة إلى العاصمة الروسية «موسكو» بدعوة من وزارة الخارجية الروسية للتباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية والملفات ذات الصلة.

وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ونظيره التونسي عثمان الجرندي، في اتصال هاتفي، دعم بلادهما لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، استنادا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، أمس الاثنين، إن هناك اتصالات مع السلطات المصرية لإبقاء معبر رفح مفتوحًا، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»

وفي سياق متصل، أصدر 200 من العلماء والأئمة الموريتانيين فتوى تحرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر العلماء، أن العلاقة مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين والمحتل لبيت المقدس حراما ولا تجوز بأي حال.

«جانتس»: سأكون سعيدا بلقاء «أبو مازن»

وفي سياق متصل، كشف مقربون من رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه مستعد لدفع إجراءات الموافقة على البناء الاستيطاني في عطاروت شمال القدس المحتلة مقابل توحيد أحزاب اليمين.

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال قال بيني جانتس، إنه شخصيا سيكون سعيدا بلقاء «أبو مازن» أو أي مسؤول كبير آخر في القيادة الفلسطينية، معربا عن اعتقاده بأن المحادثات المباشرة ستؤدي إلى تفاهم أفضل.

وكان من المقرر، أن توقع إسرائيل، أمس، مع كوسوفو، على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، وذلك عن بعد لأول مرة في العالم. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الاتفاق تم التوصل إليه بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويشمل إقامة كوسوفو سفارة لها في القدس، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.