إغلاق جسم خزان أسوان الجزئي والكلي أمام الحركة المرورية لمدة شهر

بدأت اليوم، إجراءات غلق جسم خزان أسوان أمام حركة السيارات وذلك لمدة شهر، لقيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم الخزان.

وذكر البيان الاعلامي لديوان عام محافظة أسوان، «أنه نظراً لقيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، الأمر الذى سيترتب عليه الغلق الجزئى والكلى لكوبرى الخزان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات وذلك فى الفترة من 1/2/2021 وحتى 28/2/2021 على النحو التالي:

- الغلق الجزئى للكوبرى من الساعة 5.00 صباحا وحتى الساعة 11.00 ليلاً

- الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 11.00 ليلاً وحتى الساعة 5.00 صباحا.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين وأصحاب المركبات المختلفة، بالالتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبرى الخزان، مع مراعاة استخدام الطرق والكبارى البديلة ومنها كوبرى أسوان الملجم والطريق الصحراوى، وأيضا طريق فيله والشلال والسد العالى شرق وغيرها من الطرق العرضية الموازية من أجل ضمان تسهيل حركة السير المرورية بين الجانبين الشرقى والغربى للنيل".

على جانب آخر، قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخصيص مكافأة 5 ألاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى على مستوى المحافظة في الأداء وسرعة إنهاء المعاملات الجماهيرية للمواطنين، بجانب معاقبة أسوء مركزين بتوقيع الجزاءات الرادعة على العاملين فيهما وذلك تنفيذاً لمبدأ الثواب والعقاب، مؤكدا على أن المقصرين ليس لهم مكاناً ضمن منظومة العمل في هذه المراكز وسيتم محاسبة المسئولين عنها في حالة وجود أي أخطاء أو تقاعس من الذين لا يقدرون الوقت ولا يعملون على إنهاء مطالب ومصالح المواطن البسيط.