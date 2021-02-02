حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج السرطان مجموعة من الخصال تجعله محط أنظار الآخرين، فهو حازم وقوي الشخصية وعلى الرغم من هذا فإنه رقيق ولطيف للغاية، وتقدم «الوطن» لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج الفلكية لمواليد برج السرطان على المستويين العملي والرومانسي، وفقا لـ توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تقاوم التشوش والعدائية.. كن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تتذكر أن الغضب يورث الحزن وعليك أن تتخلص من أفكارك السلبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.