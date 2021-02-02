حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعشق مواليد برج العقرب الأضواء ويفضلون أن يكونوا في دائرة الاهتمام، بالإضافة إلى سعيهم دائما أن يصبحوا في المقدمة، وتوضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لبرج العقرب من الناحية العملية والعاطفية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالسرية والكتمان ويجب أن تراقب حالتك الصحية وأن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتتأمل حياتك واليوم مناسب لمراجعة نفسك ودراسة سلوك الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.