حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج القوس بروح المرح والفكاهة ويفضل الآخرون في دائرة معارفهم الاقتراب منهم والتواجد إلى جوارهم دائما، وتقدم «الوطن» لقرائها ومتابعيها توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج القوس على المستوى المهني والعملي وكذلك العاطفي، وفقا لخبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك لإفادة الأصحاب والزملاء بنصائح مهمة وتستفيد منهم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

روابط قوية قد تجمعك اليوم بالأهل والأحباب وتشاركهم أوقاتا هانئة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.