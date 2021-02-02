حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

الإخلاص لشريك الحياة وتقديم الدعم الدائم لهم أهم ما يميز مواليد برج الجدي، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الجدي بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. تنصحك الأفلاك بالتقدم ومقاومة حساسيتك الشديدة ولا تدع النقد يشل حركتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تستطيع أن تقوم بواجبك على أكمل وجه تجاه الأهل ومع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.