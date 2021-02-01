استشاري أمراض معدية: يوجد 12 ألف تحور في فيروس كورونا

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الأمراض المعدية والجهاز الهضمي، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، انخفضت في مصر، على الرغم من سرعة انتشار الموجة الثانية، لافتا إلى أن الإصابات أصبحت قليلة في العالم بشكل عام وليس في مصر فقط، مشير إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ستعمل على تقليل إصابات الأشخاص وتقليل الأعراض حال إصاباتهم.

12 ألف تحور جيني

وأضاف «خورشيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، المذاع على فضائية «extra news»، أنه لا يوجد فيروس جديد ولكن الأمر فقط مجرد تحورات في التركيب الجيني للفيروس، والتي وصلت إلى نحو 12 ألف تحور في الجين الخاص بالفيروس.

يجب تطعيم نحو 70% من الشعب من أجل الشعور بالسيطرة على الفيروس

وتابع استشاري الأمراض المعدية والجهاز الهضمي: «تناول اللقاح يؤمن الفرد ضد الإصابة ويقلل الأعراض إذا حدث عنده إصابة لذا فإن التلقيح يؤمن بنسبة 50%، موضحا أن اللقاح لن يغني عن ارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه يجب تطعيم نحو 70% من الشعب من أجل أن يشعر الباقي بأمان، مشددا على ضرورة تشجيع المواطنين على تناول اللقاح من أجل السيطرة بشكل أكبر على هذا الوباء العالمي».

مصر بها لقاحين حتى الآن

واستطرد: «يوجد نوعان من التطعيم في مصر، الأول هو الصين، والآخر لقاح أسترازنييكا وسيتم تطعيم الأطباء والعاملين في القطاع الطبي، ثم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

وظهر فيروس كورونا المستجد، في ووهان الصينية، نوفمبر 2019، بسبب سوق اللحوم الحية، ويرجح أن السبب فيه الخفافيش وأصبح المرض وباءً عالميا في مارس 2020 بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.