حظك اليوم الثلاثاء 2-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

الأنانية والعند من أبرز الصفات التي توجد عند مواليد برج الدلو وهي تعد من أشد العيوب الموجودة في شخصياتهم، كما يتصفون بالعناد والتشبث بآرائهم الأمر الذي يجعلهم لا يمتلكون حلولا وسط لكثير من الأمور، وتقدم «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الدلو بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الظروف مواتية وتسمح لك بتحقيق التقدم والمكاسب في كل خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك للاهتمام اليوم بالاستمتاع بوقتك وترغب في الانطلاق والاكتشاف وتكتسب جديدا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.