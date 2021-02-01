حظك اليوم الاثنين 1-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعد مولود برج العقرب من الشخصيات التي تتمتع بالتوازن والهدوء، كما أنها مليئة بالعواطف والانفعالات والاندفاعيّة، فمولود هذا البرج إنسان شغوف وطموح ويسعى للوصول للحقيقة، وماهر في إخفاء مشاعره، على الرغم من ثورانها، وبارع في القيادة والمكر والحيل، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، خدمة حظك اليوم لهذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد .

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد ثم فينوس معاكسان مما يثير الخلافات وعليك أن تحافظ على اللباقة وحافظ على اتزانك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان إياد نصار، ويوافق تاريخ ميلاده 9 نوفمبر.