«النواب» يستقبل «موسى فقيه» لتعزيز العلاقات بين البرلمانات الأفريقية

استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والنائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية.

أعرب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن تقديره للدور الذي تقوم به مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسته، في مختلف المجالات لتحقيق التكامل، وتطوير منظومة العمل القاري المشترك، كما أكد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على دعم ومساندة الجهود الأفريقية المبذولة لتحقيق أمن واستقرار القارة الأفريقية، اتصالًا بمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات القارة، وتحقيق التنمية المُستدامة في القارة الأفريقية.

وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على التطلع لتعزيز وتطوير العلاقات بين البرلمانات الأفريقية المختلفة، وتفعيل دور البرلمان الأفريقي لتعزيز الحوار الإنساني بين الشعوب الأفريقية، وتبادل الخبرات المجتمعية، من شأنه ترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر، وزيادة الترابط والتآخي بين الشعوب الأفريقية.

من جانبه، أعرب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، وكرم الوفادة الذي لاقاه والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور المصري الرائد في أفريقيا، معتبرًا إياه بمثابة الدعامة القوية للعمل الأفريقي المشترك، وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على ثقته التامة في اضطلاع مصر بدورها في تعزيز الجهود التنموية في أفريقيا، وصون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الأفريقية.