«الرياضة» تبدأ تنفيذ مشروع صيدليات مراكز الشباب: هتوفر فرص عمل

بدأت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ البروتوكول التي وقعته مؤخرا مع مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، لإنشاء صيدليات مجتمعية بمراكز الشباب، بالمحافظات.

الوزارة ستنفذ البروتوكول على مراحل متعددة

وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة ستقوم بتنفيذ البروتوكول على مراحل متعددة، حيث سيتم التنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب، لاختيار أول دفعة من مراكز الشباب للبدء في التنفيذ فورا.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن البداية ستكون في مراكز الشباب بالمدن، تليها القرى والنجوع، بالوجهين البحري والقبلي، حيث ستكون الأولوية في مراكز الشباب التي بها مساحات جاهزة لتأسيس الصيدليات عليها، لضمان الإنجاز وعدم استغراق وقت أطول، لافتة إلى أن هذه الصيدليات ستساهم في توفير فرص عمل لشباب الخريجين، كذلك ستكون مشروعات استثمارية لكافة الأطراف، حيث ستخصص أرباحها لتطوير مراكز الشباب، فضلا عن خلق فرصة عمل لكثير من شباب هذه المناطق.

الصيدليات سيكون بمثابة ضمانات كبيرة لتجهيز الإسعافات الأولية

وأشارت المصادر إلى أن وجود هذه الصيدليات سيكون بمثابة ضمانات كبيرة لتجهيز الإسعافات الأولية عند حدوث أي طوارئ أو حالات إصابة، متوقع حدوثها في ظل إقامة الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن فكرة تأسيس صيدليات بمراكز الشباب، يأتي ضمن خطة الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، تستهدف تحقيق رؤية واستراتيجية عمل الوزارة.

وأوضح الوزير في تصريحات لـ«الوطن»، أننا نستهدف من عملية تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، تساهم في رفع درجة وعي المواطنين بكل فئاتهم العمرية، وتنمية دوافع حب الوطن والانتماء إليه، مؤكدا أن مراكز الشباب ستظل القلب النابض للشباب ودوافعهم في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى النتائج الطيبة التي ترتبت على اللقاء الذي عقده مع مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، التي ستشرف على تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن اللقاء تناول بحث آليات العمل بالمقترح من خلال توفير مكان داخل مراكز الشباب ليكون مقرا للصيدليات، حيث سيتم البدء في تجميع الأدوية من خلال وضع صندوق عند مدخل كل مركز، وينتج عن تنفيذ هذ المقترح توفير فرص عمل للشباب من طلبة كليات الصيدلة أو حديثي التخرج، كما أنه سيعتبر تدريبا عمليا للطلبة لرفع مهاراتهم وخبراتهم العملية.