أحد أهالي المنيا عن أزمة المستريح: «وثقنا في أصحاب الدقون وبيوتنا هتتخرب»

استغاث حمدي المغربي، أحد أهالي محافظة المنيا، على الهواء، بسبب تعرض عدد كبير من أهالي المحافظة للنصب على يد «مستريح جديد» الذي يُدعى حسين، مشيرًا إلى أن بعض السيدات حصلن على قروض لمنحها له، والآن أصبحن يتعرضن لوضع صعب بسبب عدم قدرتهن على السداد.

وأضاف المغربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «الدقون ضحكت علينا، ناس كنا نثق فيها وللأسف البيوت خربت، اللي عقله خفَ واللي أصيب بجلطة، الدنيا خربانة هنا، الحقونا، البلاد مجاورة لبعضها والدنيا هتخرب وهتحصل مجازر».

وكانت الإعلامية لميس الحديدي قد فجرت مفاجأة في حلقة اليوم، إذ كشفت أن شخصًا يدعى الحاج حمدي، هو من روج لمستريح المنيا، وفي نفس الوقت فإنه مسؤول اللجنة العرفية التي تتولى إعادة الحق إلى أصحابه.

وتابع المغربي: «والله ما حطيت جنيه معه، لكن شايف إخواتي وولاد أعمامي وولاد أخي ونسائهم كلهم، والناس دي هتدخل السجون بسبب إيصالات أمانة، وبالنسبة للجنة العرفية، فكل ما يفتحوا باب، التانيين يقفلوا خمسين باب، الناس دي اشتروا فلل وشربوا مخدرات واشتروا فلوس على حساب الناس».

وأردف: «الشيخ حمدي طلع وقال إحنا اللي هنحل المشكلة، واللي هنجمعه هنديه لأهل بلدنا، بلدنا صغيرة ولو باعوها باللي فيها مش هتيجب مليار جنيه، والناس كانت بتدي الفلوس للمندوب وياخدوا ورقة ويمشوا، عشان ياخدوا 15 ألف جنيه في الشهر».