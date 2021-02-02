صاحب كتاب «حكايات من سيارة إسعاف»: شاهدنا بعض المواقف المضحكة

قال أحمد هيبة، مسعف، وصاحب كتاب «حكايات من سيارة إسعاف»، إن الحكايات داخل سيارة الإسعاف، تتنوع بين الجزء الدامي جدا، الذي اعتاد عليه الناس، سواء الأشلاء أو المواقف الصعبة، وأيضا بين الحكايات المضحكة، وحكايات أخرى نهايتها سعيدة بشكل كبير.

وأضاف «هيبة» في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أن هناك قصة من القصص الواردة في الكتاب اسمها قصة «علي وزة»، وهو شخص كان معتادا على الاتصال بسيارة الإسعاف بشكل يومي، وجميع الأطباء والمسعفين كانوا يعرفونه جيدا، وهو من كان يشخص لنفسه المرض، ويقوله للأطباء، وفي مرة توجهوا معه إلى المستشفى، وعندما وصلوا أنزلوه في قسم العيادات، ولكنه ظل يصرخ ويقول: «بتوع الإسعاف سابوني».

قصص واقعية

وتابع صاحب كتاب «حكايات من سيارة إسعاف»: الكتاب في نسخته الأولى لا يروي بطولات قدر ما يروي بعض القصص الواقعية التي حدثت بالفعل، ويغلب عليها الجانب الإنساني، أنا الجزء الثاني من الكتاب فسوف يضم نخبة كبيرة جدا من الأبطال.

وأوضح، أن الكتاب في الجزء الثاني سوف يضم قصة زميل لهم يدعى «أيمن» وهو من محافظة المنوفية، وذهب لإنقاذ أحد الأطفال، بعد أن سقط في حمام سباحة، وبدأ الطفل يفقد الحياة، ووجهه تحول للون الأزرق، ولكن هذا الزميل حاصل على دبلومة في الإسعافات الأولية، وحاول إسعافه، وبالفعل الطفل استعاد الحياة مرة أخرى بعد ثلث ساعة من الإسعافات الأولية.

تأثير فيروس كورونا عليهم

وكشف أن أزمة فيروس كورونا أثرت عليهم بشكل كبير، موضحا: «كورونا رعبت العالم كله، وحتى دولة ألمانيا مرعوبين من فيروس كورونا، ونحن عندما ننقل المرضى في سيارة الإسعاف، نكون قريبين جدا من المرضى، وبالتالي فرص العدوى تكون زيادة كثيرا».