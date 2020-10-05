إيمان الحصري تعرض فيديو لسيدة محتجزة بالغربية.. وابنتها: "كله كدب"

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، خلال برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مقطع فيديو متداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول سيدة محتجزة في أحد المنازل بمحافظة الغربية لمدة عام، وأنه بحسب ما تداول على "السوشيال ميديا"، أن نجلها هو من يحتجزها في المنزل، من أجل الحصول على معاشها، وسط هجوم كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عليه.

ويظهر في الفيديو السيدة محتجزة خلف المنزل، وسيدة وطفل يحاولان إدخال الطعام لها من تحت الباب من أجل إطعامها، وان السبب في ذلك أن الابن يريد الحصول على معاشها.

وقالت تهاني بيومي، نجلة سيدة الغربية المحتجزة، إن القصة تختلف تماما عما تم سردها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتة إلى أن من تظهر في الفيديو لتُدخل لها طعام، هدفها منه تشويه سمعة شقيقها فقط لا غير، نافية تماما أنه يحتجزها أو يسرق معاشها بشكل شهري.

وأضافت في مداخلة هاتفية، أن شقيقها يغلق باب المنزل على والدته وزوجته واولاده خوفا عليهم من القطار لأنهم بالقرب من مكان يمر منه القطار، موضحة أنه يحتجز زوجته بالداخل لأن هناك مشاكل بين زوجته وبين "إخواته البنات"، وهو فضل احتجازها لتبتعد عن أي مشاكل وحتى لا يتهجمون عليها.

وأشارت إلى أن الشرطة قبضت على شقيقها بسبب أن القصة الخاطئة التي تم تداولها عن أمها، مؤكدة أنه يعتني بوالدتها بشكل كبير وكل ما يتم تداوله حول الأمر خاطئ تماما.