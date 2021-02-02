أستاذ أوبئة: الموجة الثالثة لكورونا ستكون أشد انتشارا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الأشخاص يقللون من اتخاذ التدابير الاحترازية عندما يرون أن الإصابات تقل وهذا أمر خاطئ ويجب تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل الأحوال لأن عدم تنفيذها يعيد ارتفاع الإصابات ثم الوفيات، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول تحييد المرض من خلال إعطاء اللقاح لكبار السن والكادر الطبي.

زيادة للإصابات في فرنسا وبريطانيا وتراجع باقي أوروبا

وأضاف «عنان» خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن أوروبا تشهد تراجع في الأرقام فإيطاليا حدث فيها تراجع لكنها هناك مشكلات في فرنسا وبريطانيا وزيادة لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بسبب انتشار السلالات الجديدة وتراخي بعض الأحيان في تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

انتهاء الموجة الثانية لكورونا في مارس أو إبريل

وتابع «عنان»: «شهر مارس أو أول إبريل هتنتهي الموجة الحالية وإن شاء الله نرجع لنشاطنا العادي بحرص وهيكون بالتزامن مع كده تواجدت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مع وجود الموجة الثالثة للانتشار، لافتًا إلى هناك تحورات مستمرة في الفيروس وهذا يغير خصائص الفيروس ويجعل الفيروس أكثر انتشارًا وتظهر أعراض جديدة على المصابين باستثناء فيروس الإيبولا وحتى الآن التحور بسيط لا يؤثر على فعالية اللقاح ولن يحدث في العام الحالي بحسب الدراسات، مبينًا أننا مستمرين في موجات كورونا، وإن شاء الله الموجة التالتة تكون أهدى لكن أكثر انتشار من الموجة الحالية ولكن سيكون عدد مصاب من الموجة الثانية وتم شفاءها وهؤلاء لن يصابوا في الموجة الثالثة لوجودات مضادة أجسام في جسمهم والتي تستمر 5 شهور» .