رئيس شركة الصوامع: القيادة السياسية حريصة على تقديم خبز جيد للمواطنين

قال المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، إن التخزين السابق كان يسبب فقدا كبيرا يصل إلى 15% من النسبة المخزنة لكن الفاقد حاليا يصل إلى 1% وأحيانا يصل إلى نسبة 0%، ويرجع هذا إلى اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 5 سنوات بتحقيق الجودة الغذائية للمواطن بتوفير رغيف خبز جيد لا يحتوى على سوس أو رمل أو مسامير أو أي شوائب أخرى، ووصل التخزين حاليا إلى 4.4 مليون طن قمح من خلال الصوامع الجديدة التي وصلت إلى 69 صومعة حتى الآن.

تركيز القيادة السياسية على توفير صوامع صغيرة للتيسير على الفلاحين

وأضاف «هاشم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك مشروعا حاليا تعمل عليه القيادة السياسية وتنسق مع وزير التضامن الدكتور علي مصليحي من خلال إيجاد صوامع صغيرة قريبة من أراضي الفلاحين لتوفير النقل السريع.

«الإنتاج الحربي» تستعد لتصنيع نحو 7 مصانع حديثة بتكلفة 300 مليون دولار

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع: «وزارة الإنتاج الحربي ستصنع 6 أو 7 صوامع جديدة بتكلفة 300 مليون جنيه مصري مع توفير كبير لأن الصومعة الحديثة تكلف نحو 200 مليون جنيه وتتكون الصومعة من خلايا صغيرة لها سعة تصل إلى 6000 طن ونستهلك 9 ملايين ونصف الطن سنويا لتوفير الرغيف طوال العام».

ونجحت مصر في تقليل الفاقد من مخزونات القمح عندما توضع في الصوامع من أجل توفير مبالغ مالية طائلة على الدولة المصرية وتوفير خبز جيد الصنع للمواطن مع الحرص على عدم وجود شوائب فيه.