الحسيني يستعرض تاريخ الإخوان في سفك الدماء: حسن البنا «الشيطان ذاته»

استعرض الإعلامي يوسف الحسيني، تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية في سفك الدماء والاغتيالات التي قاموا بتنفيذها، حيث ذكر أن مؤسس الجماعة الإرهابية حسن البنا، لم يكن مجهول النسب لكنه مجهول الأصل، واصفًا إياه بأنه «الشيطان نفسه».

الاتهامات التي طالت الإخوان بشأن حريق القاهرة «مُحقة»

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن الاتهامات التي طالت جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم وراء حريق القاهرة اتهامات مُحقة للغاية عند قراءة تسلسل الأحداث، حيث إن جماعة الإخوان قامت في الماضي بتفجير الكثير من دور السينما، وحرق محال يهودية ومسيحية، وذلك من أجل إشعال فتنة طائفية.

جماعة الإخوان ارتكبت عمليات اغتيالات عديدة

وأشار الإعلامي، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتاريخ من الاغتيالات سواء في صفوف قضاة مصر مثل القاضي أحمد الخازندار، أو اغتيال رئيس وزراء مصر النقراشي باشا، موضحًا أن ثورة 1952، تعاملت مع جماعة الإخوان الإرهابية على أنها حزب سياسي، وتم إعداد مشروع لكتابة دستور جديد لمصر.

جماعة الإخوان تريد سرقة الدولة

وتابعت: «الجماعة الإرهابية كما جرت العادة خرجت عن الإجماع، وطالبت بالحصول على 30% من اللجنة التي ستكتب الدستور المصري في 1954، فتنبهت الثورة بأن الجماعة لا تريد المشاركة في عمل وطني، ولكنها تريد سرقة البلد».

استمرار تقديم يوسف الحسيني «التاسعة» بديلا للإبراشي

ويُقدم الإعلامي يوسف الحسيني، برنامج «التاسعة» على شاشة التليفزيون المصري بشكل مؤقت، بعد إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث نُقل للمستشفى ثم خرج منها بعد تماثله للشفاء وأظهرت المسحة الرابعة التي اجريت له تعافيه من فيروس كورونا.