يوسف الحسيني: قنوات الإخوان فشلت في جذب المشاهد المصري

قال الإعلامى يوسف الحسينى، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية أحقر جماعة وتنظيم ظهر على سطح الكرة الأرضية، فهم لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية فقط، حتى وإن كانت على حساب المصريين، متابعا: «الإخواني لا يفكر في أي شيء إلا مصالحه، حتى وإن كانت على حساب مصالح الوطن ومصير الشعوب ودماء الآخرين».

المواطن لم يعد يلتفت لشائعاتهم

وأضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّه رغم ما تفعله قنوات الإخوان من حيل، لكنهم فشلوا في جذب انتباه المشاهد المصري لهم، لعلمه أنّهم كاذبون: «ضربوا في مقتل منذ سبتمبر الماضي، ولم يعد المواطن المصري يلتفت لشائعاتهم».

حسابات مزيفة تنشر الشائعات

وأكد الحسيني، أنّ الجماعة الإرهابية لديها كتائب إلكترونية تستخدم حسابات مزيفة تعمل على نشر الشائعات، التي تزعم وجود أزمات في الداخل المصري: «آخرها مش عاوزين الناس تاخد اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا».

لماذا لم تغلق حسابات العنف وحمل السلاح؟

وتابع: «إذا تم غلق حساب الرئيس الأمريكي لأنه حرض على العنف، فلماذا لم يتم غلق الحسابات العادية والموثقة التي تحرض على العنف وحمل السلاح في مصر، وتدمير مؤسسات الدولة؟»، مضيفا: «دي مش حرية رأي وتعبير، ده حمل الناس على العنف».

المحافظات الحدودية لم تشهد اهتماما من قبل كما هو الحال الآن

وفي سياق آخر، قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنّ المدن الحدودية لم تشهد اهتماما من قبل رئيس الدولة كما هو الحال الآن، لافتا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال قبل ذلك إنّه سيتم ضخ 600 مليار جنيه في سيناء: «متابعة التجمعات البدوية في سيناء من قبل الرئيس حاجات عمرها ما كانت بتتعمل قبل كدا».

وأوضح أنّ الأمر ليس قاصرا على سيناء، لكنه يشمل المحافظات الحدودية أو الأطراف، سواء في الشرق والغرب والجنوب، التي تحظى باهتمام الرئيس السيسي، ما يؤكد أنّه لا تفرقة بين أبناء الوطن، وبين أبناء الحضر والريف.