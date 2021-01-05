يوسف الحسيني يطمئن الجمهور على وائل الإبراشي: «يتماثل للشفاء»

حرص الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «الأولى»، بطمأنة الجمهور ومشاهدي البرنامج على الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، الذي أصيب بفيروس كورنا المستجد مؤخرا، ويقدم الحسيني البرنامج بدلا منه، مؤكدا أن حالته تتماثل للشفاء.

وقال الحسيني، «قبل ما ابدأ مع حضرتكم الفقرات، خليني برضه أطمنكم على أن الأستاذ وائل الإبراشي، بإذن الله ماشي في تحسن وتعافي، وربنا يديله يارب كل الصحة والخير والعافية ويعود إلى برنامجه سالم غانم».

6 أيام في الأسبوع تقيلة

وأضاف «الحسيني»، «بقعد أفكر والله 6 أيام في الأسبوع تقيلة برضه، ربنا يوفقه حاجة صعبة».

وكانت الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة»، قد تدهورت خلال الفترة الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما أجبره على الغياب عن الشاشة وتقديم البرنامج، لتستعين القناة بالإعلامي يوسف الحسيني لتقديم حلقات البرنامج، حتى يتم شفاء «الإبراشي».