أعداء الأمس.. بايدن يجتمع مع نواب جمهوريين لمواجهة فيروس كورونا

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لبحث مقترحاتهم الخاصة بحزمة الدعم الاقتصادي لمتضرري فيروس كورونا.

تفاصيل اللقاء كشفته النائبة سوزان كولينز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين والتي اعتبرت أن الحديث مع بايدن كان صريحا ومفيدا، مؤكدة أنه تم خلاله تبادل الآراء بين الجانبين بخصوص حزمة الدعم الاقتصادي الجديدة للتصدي لأزمة كورونا، مؤكدة أنه لم يتم التوصل الى اتفاق بين الجانبين خلال هذا اللقاء.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء كان غير متوقعًا مشددة على أهمية مواصلة النقاش حول كيفية العمل بين الطرفين لحل المشاكل العالقة وألمحت إلى إمكانية عمل قائمة للخروج بصفقة مشتركة بين الحزبين، خاصة أنه تم ذلك بالفعل مرات عديدة في السابق، متمنية أن يتم ذلك مجددا.

وسبق هذا اللقاء تقديم إجراء مشترك للميزانية بقيمة 1.9 تريليون دولار أمس، وذلك في خطوة تهدف لتجاوز الجمهوريين بشأن إغاثة متضرري فيروس كورونا.

وفي سياق متصل أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطته لتقديم مشروع ميزانية للسنة المالية 2021 في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، قائلاً إنه سيسمح للكونجرس يتمرير حزمة كورونا سريعا وذلك حسبما نقلت عنه «سكاي نيوز».

وكشف شومر قبل اجتماع المكتب البيضاوي بين بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ، وأنهم اقترحوا تخفيض حجم حزمة الإغاثة بقيمة 618 مليار دولار، مضيفًا «الديموقراطيون يرحبون بأفكار ومساهمات زملائنا الجمهوريين في مجلس الشيوخ» مؤكدًا أن الشيء الوحيد الذي لا يمكننا قبوله هو حزمة صغيرة أو ضيقة للغاية لإخراج بلدنا من حالة الطوارئ.

ويشهد مجلس الشيوخ انقسام بسبب محاولات عرقلة اقتراح بايدن للإغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث سيسمح مشروع الميزانية للديمقراطيين بتجاوز عتبة 60 صوتًا في مجلس الشيوخ المنقسم عن كثب وسن تشريع بشأن فيروس كورونا بأغلبية بسيطة من خلال إجراء يسمى بالمصالحة وستعتبر هذه هي المرة الأولى التي يٌناور فيها الديمقراطيون في الكونجرس لاستعراض عضلاتهم التشريعية منذ نجاحهم في السيطرة على مجلس الشيوخ.