استقرار حالة الطقس بجنوب سيناء وسانت كاترين تستقبل 193 سائحا

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، استقرارًا في حالة الطقس، ويسود الدفء كافة مدن المحافظة، مع نشاط متوسط لحركة الرياح.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حالة الطقس مستقرة بكل مدن المحافظة، وجميع المطارات والمواني والطرق تعمل بشكل طبيعي، ولم تتلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي إخطارات تفيد غلق أي منهم.

وأكد المحافظ أن الشمس ساطعة في جميع المدن وتحديدًا في مدينة سانت كاترين، مع نشاط متوسط لحركة الرياح دون أن يصاحبها أتربة، موضحًا وأوضح أنه جرى تطهير مخرات السيول، ومتابعة السدود والبحيرات للتأكد من جاهزيتها في حالة حدوث سيول، موضحًا أن العمل يجري على قدم وساق في المرحلة الثانية لمشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول، ومن المقرر أن يجري افتتاح هذه المرحلة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أكد خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين، تحسن حالة الطقس بالمدينة نهارًا، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا، وتصل درجة الحرارة إلى درجتين مع حلول الليل و صفر في منتصف الليل.

وقال نائب رئيس المدينة إنه جري صباح اليوم استقبال 193 سائحًا بينهم 136 سائحًا أجنبيًا من مختلف جنسيات العالم، و57 زائرًا مصريًا، وجرى تفويج السائحين للبدء في تنفيذ برنامجهم السياحية، لزيارة كافة المعالم السياحية الدينية والأثرية بالمدينة، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا، واصطحاب دليل بدوي لكل فوج، واتخاذ كافة الاستعدادات الخاصة بصعود السياح جبل موسى لمشاهدة مشهد غروب الشمس، والانتظار فوق قمة الجبل داخل الخيام البدوية حتى مشاهدة مشهد شروق الشمس.

وأوضح أنه قوات التأمين طالبت السائحين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الملابس الثقيلة، وتناول المشروبات الساخنة، والأطعمة التي تعطي الجسم طاقة، للانخفاض الشديد في درجة الحرارة أعلى قمة جبل موسى.

وأكد نائب رئيس المدينة أن دير سانت كاترين مازال مغلقًا، ولم يجري إدراجه ضمن جدول البرنامج السياحي، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة كهنة الدير، ويتضمن البرنامج السياحي للزائرين صعود جبل موسى، وجبل المناجاة، وتناول الطعام والمشروبات البدوية في المخيمات، وزيارة محمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشًا سيناوية قديمة، وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.