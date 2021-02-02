سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-2-2021 مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة المصرية في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 2 فبراير الحالي، والذي سجّل استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة، وانعكس إيجابيًا على الأسواق بالهدوء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

ووفقًا لـ«سكاي نيوز» سجّل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في ستة أسابيع أمام سلة من العملات أمس، وذلك مع تراجع اليورو والفرنك السويسري والين الياباني وسط آراء بأن الولايات المتحدة لديها مزايا في نمو اقتصادها وتطعيم سكانها ضد كوفيد-19.

وارتفع مؤشر الدولار 0.43% إلى 91.017 في نهاية جلسة التداول، وهو أعلى مستوى له منذ الحادي والعشرين من ديسمبر.

وتراجعت العملة اليابانية لتحوم حول 105 ينات مقابل الدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.

وهبط اليورو 0.6% إلى 1.2060 دولار، وأمام الفرنك السويسري صعدت العملة الخضراء 0.68% إلى 0.8967 للدولار، وهو أضعف مستوى للفرنك في شهرين.

وجاءت تحركات الدولار بدعم من أدلة تشير إلى أنّ تعافي الولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا أقوى من دول أخرى.

وضعف اليورو بعد أن قالت ألمانيا إنّ مبيعات التجزئة هوت بنسبة 9.6% في ديسمبر بعد تشديد الإغلاقات العام الماضي للسيطرة على كوفيد-19وهو ما كبح إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وجاءت مكاسب الدولار اليوم مع صعود أسعار النفط والفضة، وكلاهما مسعر بالعملة الأميركية، 2% و7% على الترتيب.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاء أعلى سعر لشراء الريال السعودي في بنوك «بلوم، المشرق، قطر الوطني hsbc»، بـ4.18 جنيه، فيما جاء أعلى سعر لشراء اليورو بـ19.05 جنيه في بنك «كريدي أجريكول، وأعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في بنوك «بلوم، المشرق، قطر الوطني hsbc»، بـ4.27 جنيه، فيما سجل الإسترليني أعلى سعرًا للشراء في بنوك «كريدي أجريكول» بـ21.52 جنيه.

وأوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، أنّ هناك عددًا كبيرًا من المستوردين تعاقدوا على السلع الاستراتيجية وسط استقرار الدولار وتوفره من جانب البنوك لفتح الاعتمادات المستندية.