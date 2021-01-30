استقرار سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم السبت، 30 يناير 2021، وذلك بسبب العطلة الاسبوعية يومى الجمعة والسبت بالاضافة إلى العطلة الرسمية الخميس الماضى والتى تم منحها للقطاع العام والخاص بمناسبة ذكرة 25 يناير وعيد الشرطة.

وتراجع الدولار تراجعا طفيفا، ليسجل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.678 جنيه للشراء و15.778 جنيه للبيع الخميس الماضى.

أدنى سعر فى بنك عودة

وبحسب البيانات المنشورة على مواقع البنوك العملة فى السوق المصرى، فأن بنك عودة سجل أدنى سعر للعملة الأمريكية في السوق المصرية مستوى 15.62 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، فيما بلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وفى بنك الكويت الوطنى سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الاستثمار العربي، مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع.

وعن العملة الأوربية الموحدة سجل اليورو 18.88 جنيه للشراء و 19.17 للبيع، فيما سجل سعر الجنية الاسترلينى 21.39 جنيه للشراء و 21.42 للبيع، فما سجل سعر صرف الدينار الكويتى 48.79 للشراء و 52.06 للبيع، فبما سجل الريال السعودى 4.11 للشراء و4.2 للبيع، وسجل الدرهم الامارتى 4.24 للشراء و 4.29 للبيع، فيما سجل اليوان الصينى 2.41 للشراء و 2.44 للبيع .

توافر الدولار بشركات الصرافة

وقال على الحريرى، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، لـ"الوطن" إن استقرار سعر الدولار انعكس إيجابيا على الأسواق بالهدوء، لافتا إلى توافر الدولار فى شركات الصرافة، مشيرا إلى عدم وجود شكاوى من توفيره للمستوردين لتلبية الاحتياجات الاستيرادية لشهر رمضان وخاصة السلع الاستراتيجية.