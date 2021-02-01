أسعار العملات اليوم الاثنين 1 فبراير 2021: الدولار مستقر مقابل الجنيه

استقبل الدولار الشهر الجديد، فبراير، باستقرار مقابل الجنيه في كل البنوك وشركات الصرافة.

وسجل الدولار أعلى سعر شراء بـ15.68 بداية يوم الاثنين 1 فبراير 2021 فى بنوك: «كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، الأهلي الكويتي (بيريوس)، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطن، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، قطر الوطني hsbc».

البنوك الأقل سعرا لشراء الدولار

سجل بنك «عودة» أقل سعر لشراء الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، ليسجل 15.62 جنيه.

كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بنوك «مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي»، نحو 15.66 جنيه للشراء، فيما سجلت بنوك «الإسكندرية، قناة السويس» نحو 15.67 جنيه للشراء.

أعلى سعر شراء للعملات العربية

سجلت البنوك وشركات الصرافة خلال تعاملات يوم الاثنين 1 فبراير، أعلى سعر لشراء الريال السعودى في بنوك «بلوم، المشرق، قطر الوطني hsbc»، بـ4.18 جنيه.

وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في بنوك «بلوم، المشرق، قطر الوطني hsbc»، بـ4.27 جنبه.

أعلى سعر لشراء العملات الأوروبية

سجل اليورو مقابل الجنيه أعلى سعرا للشراء بـ19.05 جنيه في بنك «كريدي أجريكول».

وسجل الإسترليني أعلى سعرا للشراء في بنوك «كريدي أجريكول» بـ21.52 جنيه.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، إن عددا كبيرا من المستوردين قد تعاقدوا على السلع الاستراتيجية وسط استقرار الدولار وتوفره من جانب البنوك لفتح الاعتمادات المستندية.

وأفاد بتوافر السلع الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك بكميات كافية، مؤكدا توافر السلع لمجموعات الحبوب من قمح وذرة وفول وعدس وبقوليات، ثم الأرز، ثم المجمدات من لحوم ودواجن وأسماك وكبدة وزبدة، ثم مجموعة الألبان ومنتجاتها، ثم مجموعة الزيت والسمن والسكر.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي وما تم شحنه خلال الفترة الماضية أو التعاقدات التى سترد خلال الفترة المقبلة بتجاوز الاستهلاك المحلي لبعد شهر رمضان.