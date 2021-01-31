سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 31-1-2021 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار استقرارًا بالبنوك العاملة المصرية في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 31 يناير الحالي، وذلك مع استئناف العمل بالبنوك المصرية بعد إجازة استمرت 3 أيام، لذا ترصد «الوطن» متوسط سعر الصرف في بعض البنوك الخاصة والحكومية، مثل الأهلي ومصر والإسكندرية وقناة السويس والمصرف المتحد على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31 يناير الحالي، نحو 18.96 جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 18.92 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.93 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات الأحد الموافق 31 يناير، إلى نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31 يناير، في بنك مصر، نحو 21.38 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.41 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل 21.38 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 21.37 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

أما الدرهم الإماراتي، فسجّل في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31 يناير الحالي، في بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.