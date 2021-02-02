بعد قرار الربع سنوي.. تعرف على شروط وخطوات تجديد الإقامة بالسعودية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، بشأن عدة قرارات منها تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال هيثم سعد الدين المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاه الوزير يشمل عددا من القرارات، أقرها مجلس الوزراء بالمملكة، منها تجديد رخصة العمل كل 3 شهور كى يتيح لصاحب العمل، الذى يريد عاملا لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، وبهذا فإنه لا يُشترط عليه تجديد الإقامة لمدة عام كامل، وإنما له أن يجدد له على حسب حاجته له، بما لا يتعارض مع عقد العمل.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» شروط خطوات وكيفية تجديد الإقامة عبر منصة «أبشر».

تجديد الإقامة عبر منصة أبشر

تمكّن الخدمة الفرد من تجديد هوية مقيم (الإقامة) لأحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونيا عبر منصة أبشر.

المتطلبات لتجديد الإقامة

سداد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.

سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل.

وجـود بصمة وصورة للعامل لدى نظام الجوازات، ولفرد الأسرة الذي تجاوز عمره 15 سنة.

صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد.

وجود العامل على الأراضي السعودية.

ألا يكون العامل مسجلا كمتغيب عن العمل.

خطوات التقديم لتجديد الإقامة

ادخل باسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور عن طريق منصة أبشر - أفراد.

سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل بأبشر.

سيتم دخولك على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.

اضغط على الخدمات الإلكترونية، واختر خدمات المكفولين.

اختر (تجديد الإقامة) من القائمة.

اقرأ تعليمات الخدمة، واضغط على (التالي).

اختر العامل المراد تجديد إقامته.

حدّد المدة وأكّد البيانات وجدّد الإقامة.

وجاء ذلك التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.