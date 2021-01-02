بسبب تجديد الإقامة.. القصة الكاملة لمقتل كفيل كويتي طعنا على يد مصري

ألقت قوات الأمن الكويتية، أمس، القبض على مواطن مصري كان تورط في جريمة قتل كفيله الكويتي بطعنه بسكين في الصدر بمنطقة خيطان، إثر خلافات مالية وأخرى تتعلق بتجديد إقامته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كويتية، ليتحول الجاني إلى حديث عدد كبير من وسائل الإعلام الكويتية ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية.

وتحركت قوات من إدارة مباحث الفروانية بالكويت بعد أن تلقت بلاغا بشأن مقتل مواطن كويتي داخل أحد المنازل، لينتقلوا إلى مكان الواقعة، ويتم جمع المعلومات اللازمة التي مكنتهم من الاستدلال على شخصية القاتل وهو مقيم مصري.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القاتل يعمل في شركة لدى المواطن الكويتي المقتول، ونتيجة خلافات مالية بينهما قام بارتكاب جريمته، وبمواجهته بالتحريات أقر بارتكابه الجريمة، ليتم نقله إلى جهات الاختصاص المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

بلاغ من مصري ضد المصري مرتكب الجريمة

بدأت تفاصيل الجريمة تتكشف بعد أن تلقت وزارة الداخلية الكويتية بلاغا من قبل مصري أفاد بأنه وأثناء نزوله على سلم عمارة يسكنها في منطقة خيطان وكان برفقته بنجلاديشي، شاهدا شخصا ساقطا على السلم وسط بركة من الدماء، ليتبين لاحقا أنه كفيل كويتي قتل على يد مصري آخر.

وقال مصدر إن «وكيل النيابة أمر بتسجيل قضية، وتم إحالة الجثة إلى الطب الشرعي، وبدأت تحريات رجال المباحث، ليتضح أن الضحية مواطن كويتي في الخمسينات من العمر وقد تلقى طعنات عدة في الصدر، وبمواصلة البحث والتحري تبين أن القاتل مصري يعمل لدى القتيل».

وبعد ضبطه، اعترف بجريمته بسبب خلافات بينه وبين كفيله دفعته إلى قتله، وعثر أيضا على أداة الجريمة في سكنه، وأحيل إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الجاني سدد للكفيل عدة طعنات في الصدر

وذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية أن الخلافات تفاقمت بينهما لأسباب تنوعت بين مالية وتجديد إقامة، دفعت المكفول إلى قتل كفيله في سلم عمارة في منطقة «خيطان»، بعد أن سدد له طعنات في الصدر، حتى سقط مضرجا في الدماء وهرب.

وقال عبدالعزيز عيد ابن شقيق المغدور إن عمه متقاعد من وزارة النفط منذ أشهر ويبلغ من العمر 50 عاما، وكان على كفالته عامل من الجنسية المصرية استدرجه، أمس الأول، إلى عمارة في خيطان، وبعد مشادة بينهما طعنه وتركه ينزف، وأخذ سيارته إلا أنه تركها لاحقا في منطقة العارضية واختفى عن الأنظار.

وأضاف: «تم إبلاغ مخفر خيطان من قبل مصري وبنجلاديشي يقطنان في العمارة، وسجلت قضية تحت رقم 2020 / 128 جنايات خيطان».

وقال ابن شقيق الضحية: «بجهود مباحث الفروانية تم ضبط القاتل، فجر أمس، وأكد في التحقيقات أن سبب غدره بالمقتول لخلافات مالية وللتأخر في تجديد إقامته، وأحيل إلى النيابة».

وتأتي الواقعة كأحت مشكلات العمالة المصرية في الكويت.