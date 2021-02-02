أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021: تراجع 5 جنيهات

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، تراجعا بقيمة 5 جنيهات، عقب ارتفاع بقيمة 9 جنيهات أمس الاثنين، وسط حالة من التذبذب السعري خلال اليوم الواحد بين الارتفاع والانخفاض.

وسجل عيار 24 نحو 939 جنيها، مقابل 943 جنيها أمس، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 821 جنيها، وبلغ عيار 18 نحو 704 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و573 جنيه في أسواق المال.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن الذهب يفقد مكانته في ظل الركود وارتفاع الدولار عالميا.

وأضاف نجيب لـ«الوطن»، أن خام الذهب ارتفع عالميا عدة مرات خلال الأشهر الماضية، ما أدى لارتفاع الأسعار محليا، منوها إلى أن المستهلك أصبح يعاني من انخفاض الدخل مما ترتب عليه تراجع الادخار في الذهب.

وطالب بمساندة لتجار الذهب من الدولة في ظل حالة الركود الحاد والارتفاعات المتوالية للأسعار، مؤكدا أن هذه المهنة تستوعب عمالة كثيفة.