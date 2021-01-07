انخفاض سعر الذهب بمقدار 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ 844 جنيها

سجّل سعر الذهب في مصر اليوم تراجعا قدره نحو 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء؛ إذ جاء عيار 24 بنحو 965.41 جنيه، مقارنة بنحو 969.11 جنيه، أمس، بحسب متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال.

وسجّل سعر عيار 21 قيمة 844.75 جنيه، في حين سجل عيار 18، 724.07 جنيه، فيما بلغ الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و758 جنيها.

وكانت أسعار الذهب حققت ارتفاعا كبيرا، الاثنين الماضي، تخطت الـ14 جنيها، في أول زيادة قياسية بالعام الجديد.

الدولار يخسر 4 قروش لصالح الجنيه المصري

واختتم الدولار الأمريكي، تعاملاته أمام الجنيه المصري، في أول أسابيع عام 2021، على خسارة 4 قروش؛ إذ سجل في أول أيام عمل البنوك المصرية بالسنة الجديدة 15.65 جنيه للشراء و15.75 للبيع، مقابل 15.61 للشراء و15.79 للبيع في ختام تعاملات الأسبوع، يوم أمس الأربعاء، وفقا للبيانات التاريخية لسعر الصرف، التي استعانت بها «الوطن»، عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

تراجع بقيمة 46 دولارا في أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب تراجعا قدره 46 دولارا في ختام تسوية معاملات أمس الأربعاء، في ظل تنامي أرباح الأسهم الأمريكية ومكاسب الدولار الأمريكي وسجل المعدن الأصفر أرباحا في ظل مكاسب بلغت 500 نقطة لمؤشر «داو جونز»، الصناعي الأكبر في البورصة الأمريكية.

أعمال عنف في الولايات المتحدة الأمريكية

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أعمال عنف غلفتها الفوضى خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما اقتحم انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتصاعدت حدة الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين، بعد وقت قصير من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنصاره بشأن الانتخابات الرئاسية التي يصفها بالمزورة.