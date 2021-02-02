«الصحة» تنصح المعزولين منزليا بالإكثار من شرب الماء: 10 أكواب يوميا

يشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر انخفاضا ملحوظا في أعداد مصابي الفيروس، وتحرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على هذا الانخفاض، ودشنت مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي الفيروس.

وبثت المبادرة مجموعة من القواعد والإرشادات الخاصة بكيفية التعامل مع الفيروس في حالات العزل المنزلي، موضحة أهمية شرب المياه بكثرة للمصاب بفيروس كورونا، خلال فترة العزل المنزلي.

وقالت المبادرة في منشور توعوي لها: «أشرب من 8 لـ10 أكواب يوميا، لتحافظ على درجة حرارة الجسم والصحة العامة ومقاومة الأمراض وحيوية الجسم».

وأكدت مبادرة الرئيس، أن الماء هو الخيار الأفضل، لكن يمكن شرب عصائر الفواكه الطبيعية بدون سكر، أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، خروج 471 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 130107 حالة حتى اليوم.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وتطهير الأسطح وعدم التقبيل والأحضان.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات عىي مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وأي من الأمراض المعدية الأخري.

وخصصت الوزارة مجموعة من الوسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقي استفسارات المواطنين كافة، بشأن فيروس كورونا وإطلاعهم على مستجدات الفيروس.