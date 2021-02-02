رفض طعن باحثة قانونية ابتزت مدير مركز شباب للتهرب من سداد دين

رفضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومحسن منصور، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء، الطعن المقام من (ش. ح. م) بوصفها باحث قانوني في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والتي تعمّدت التشهير بالمشكو في حقه (ش. ع. م) مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة، باتهامه كذبا بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها.

وتبيّن أنّ الطاعنة قصدت إلقاء الرعب في نفسه، للتهرب من دفع 11 ألف جنيه منه على سبيل السلف، لإجراء عملية على غير الحقيقة، ولم ترد المبلغ إليه.

كما قضت المحكمة، بمجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر، مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، وذلك في حكم جديد يواجه ظاهرة انتشار الابتزاز الورقي أو الإلكتروني، ويعيد توازن القيم المجتمعية.