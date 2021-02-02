لأصحاب المعاشات.. تعرف على شروط استخراج بطاقة تموينية

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا كبيرا من أصحاب المعاشات الذين أوقفت بطاقتهم التموينة بسبب راتبه الشهري، الذي يزيد عن 1200 جنيه.

وقد أكدت الوزاة أن موظفي القطاع العام يحق لهم التموين شرط ألا يزيد الدخل الشهري عن 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم عن 1200 جنيه، ولا يحق لأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين، والمحامين وأصحاب المشاريع الذين لهم بطاقات ضريبية، عمل بطاقة تموين لأول مرة في حالة ساقطي القيد غير الموجودين في أي بطاقة تموينية.

وإذا توافرت الشروط السابقة لأصحاب المعاش يرصد التقرير التالي المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين:

- صورة الرقم القومي لجميع الأفراد بحد أقصى 4 أفراد فقط، بطاقة رب الأسرة وباقي الأفراد الثلاثة، أو شهادة ميلاد كمبيوتر للقصر.

- المسنتد الذي يدل على قيمة الدخل سوء مفردات مرتب أو بيان المعاش أو البحث الاجتماعي للحالات المطلوب منها بحث اجتماعي.

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

- رقم المحمول لرب الأسرة.

يفحص مكتب التموين المستندات، والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين، لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة، ثم إرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة.

ويدخل مركز الخدمة بيانات البطاقة التموينية الجديدة للمواطن على النظام، بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

وتطبع الشركة المنفذة البطاقة الذكية خلال أسبوعين، وإرسالها إلى مكتب التموين التابع له المواطن.

ثم بعد ذلك يستلم المواطن البطاقة الجديدة من مكتب التموين، وتفعل البطاقة بطلب الرقم السري عن طريق الموقع الإلكتروني دعم مصر، أو إرسال رسالة تتضمن رقم 1 إلى «رقم 9136»، ليرد عليه برسالة تحتوي على الرقم السري.