بالأرقام.. زيادة المعاشات وإعفاءات للطلبة ومنح على بطاقات التموين

شهد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة ساخنة في أثناء إلقاء وزيرة التضامن بيانها أمام النواب، بعد أن تضمن عددا من التصريحات المهمة، أبرزها، زيادة المعاشات، موقف العلاوات الخمس، وتفاصيل الدعم المقدم للأمهات على بطات التموين.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة، من خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وبرنامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8.5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن، كما ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3.81 أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة بزيادة قدرها 16%، وارتفع إجمالي المستفيدين من 1.75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3.8 مليون مستفيد بنسبة 118%.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه، بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة 175%، وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة نحو 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24.5%، ويبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5.3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

وأشارت «القباج» إلى أنه تم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، مستهدفًا 447.8 يتيما ويتيمة، بتكلفة قدرها 1.341 مليار جنيه، يشمل الجانب النقدي مبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريًا، وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

وأكدت نيفين القباج أن الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل، تقدم مساعدات نقدية غير منتظمة، لـ1.5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بإجمالي 960.114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه ، كما بلغ إجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41.089.535 جنيها لـ79.870 مستفيدًا.

وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية قامت بإصلاح الآثار التي خلفتها السيول التي وقعت في فبراير 2020 بقيمة 110 ملايين جنيه مصري، تسهم فيها الجمعيات بنسبة 30%، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه مخصصين في نفس العام المالي، لتغطية تكلفة تعويضات المضارين من الحوادث والأزمات بما يشمل صندوق شمال سيناء، وبلغ إجمالي خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعقيم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثناء أزمة كورونا بنحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه.

قاعدة بيانات للأسر الفقيرة

وأوضحت نيفين القباج أن بنك ناصر الاجتماعي صرف 650 مليون جنيه بتكلفة إجمالية قدرها 1.8 مليون مستفيد، موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتحمل مصروفات مدرسية وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة والمساهمة في تجهيز وحدات سكنية.

وقالت نيفين القباج إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة تقديم كل سبل الدعم للطلاب الدارسين في جميع المراحل التعليمية، بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج من الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه لدعم كل أنواع الطلاب.

إعفاء 5.5 مليون طالب من المصروفات

وأضافت «القباج» أنه تم إعفاء 5.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية «ابتدائي، إعدادي، ثانوي» من دفع مصروفات الدراسة، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من 1.5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5.8 ملايين طالب مدرسي، وتم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالي المدارس 2100 مدرسة مجتمع، بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الفقيرة لهؤلاء الأطفال.

وأوضحت «القباج» أنه تم دفع مصروفات طلاب تكافل وكرامة الملتحقين بالجامعات ومد الدعم النقدي لشباب أسر تكافل وكرامة من 18 سنة حتى التخرج من الجامعة، لدعم التعليم الجامعي للأسر تحت خط الفقر والأولى بالرعاية، وتم توفير منح دراسية لإجمالي 24 من المتفوقين من طلاب تكافل وكرامة و124 من الطلاب الأولى بالرعاية، ليس فقط بالجامعات المصرية، ولكن أيضًا بجامعات أجنبية بمختلف الجامعات.

100 جنيه إضافية على التموين

وقالت نيفين القباج، خلال عرض بيان الوزارة، إن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين حد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلع الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، واستهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41.000 أم بتكلفة بلغت 56.68 مليون جنيه، ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.

تعويض العاملات أثناء فترة الوضع

وأضافت وزيرة التضامن أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص في أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، لمدة 90 يوما تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

وأكدت نيفين القباج أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة 160.5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنويا، لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

وأضافت وزيرة التضامن أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ10.4 ملايين مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفي عام 2020، وتم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها بتكلفة سنوية تبلغ نحو25.1 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالعلاوات الخمس، أوضحت القباج أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020، وبناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2.4 مليون صاحب معاش ومستفيد، وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة، 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش، اعتبارًا من 1/7/2019، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.