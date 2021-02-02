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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بقنا

كتب:

رجب آدم
10:39 ص | الثلاثاء 02 فبراير 2021
حادث

حادث

اُصيب 4 أشخاص، صباح اليوم، في حادث تصادم سيارة برصيف على طريق «قوص – الشيخ عمران»،بقنا ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد بإصابة «فارس عبد الوهاب أحمد، 20 عاما، حسام حسني محمد، 20 عاما، ثابت محمد أسعد، 21 عاما، ومحمد محمود مرعي، 19 عاما»، في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف على طريق «قوص- الشيخ عمران».

جرى نقل المصابين لمستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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