رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غد الأربعاء 3 فبراير، وحتى الجمعة 5 فبراير الجاري، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن محافظة سوهاج أجرت عدة سيناريوهات للتعامل مع الكوارث والسيول، والتأكد من جاهزية جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمة في حال حدوثها، كما تم التأكد من جاهزية جميع المعدات التي ستشارك في تنفيذ مهامها في مناطق وقوع الكوارث.

كما تم تحديد المناطق المحتمل حدوث سيول بها، وتم تطهير جميع المخرات والتأكد من تطهير الترع والقنوات التي سيتم تصريف السيول بها، والتأكد من توفر مخزون سلعي يكفي احتياجات المواطنين.

سوهاج تتعرض للسيول في 2016

وكانت محافظة سوهاج قد تعرضت لسيول في عام 2016 وكان تأثيرها كبيرا في عدة قرى بمدينة ساقلته، وأدت السيول التي تجمعت خلف سد الحماية بالجبل الشرقي بقرية الحاجر إلى انهيار السد واندفاع المياه بقوة إلى المنازل مما نتج عنه تهدم عدد من المنازل وغرقها.

وعجزت أجهزة المحافظة في ذلك الوقت على التعامل مع الكارثة، وتدخلت القوات المسلحة وتم توفير كل احتياجات المواطنين، وإنشاء مخبز ميداني لهم، وتم رفع أضرار الكارثة في وقت قياسي، وتم تقديم مساعدات للأسر المتضررة، وغادر رجال القوات المسلحة المنقطة بعد التأكد من استقرار الأوضاع.