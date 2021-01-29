حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 30-1-2021

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس غدا السبت؛ إذ يسود طقس معتدل على القاهرة الوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا صباحا، وشديد البرودة على القاهرة والوجه البحري ليلا، ومعتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة صباحا، شديد البرودة على السواحل الشمالية ليلا.

كما يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة صباحا، بارد على جنوب سيناء ليلا، ويكون طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة صباحا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا، على أن يكون مائل للدفء على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة صباحا، وصقيع على المزروعات وسط سيناء ليلا.

ومتوقع سقوط أمطار خفيفة 40% تقريبا على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

وجاءت درجات الحرارة غدا كما يلي:

القاهرة 20 11

الإسكندرية 20 11

وادي النطرون 20 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 20 10

بلطيم 19 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 20 06

بورسعيد 21 12

دمياط 19 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 09

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 10

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 20 12

نخل 18 06

نويبع 20 14

طابا 18 12

كاترين 16 02

الطور 21 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 21 12

مرسى علم 21 13

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 07

قنا 22 07

الأقصر 22 09

أسوان 23 08

إدفو 23 08

أبوسمبل 23 10

الوادي الجديد 20 04

شلاتين 23 16

أبورماد 22 16

حلايب 21 17

رأس حدربة 21 17